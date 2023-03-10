США намерены выделить более $6 млрд в помощь Украине и союзникам по НАТО

Проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год предусматривает выделение более $6 млрд в помощь Украине и союзникам Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на документ.

"Бюджет предполагает выделение более 6 млрд долларов на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнеров. Приоритет отдается укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнеров перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в проекте бюджета.

В документе предлагается выделить Украине $753 млн на борьбу с "российским влиянием".