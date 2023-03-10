Мужчина ворвался в магазин и захватил заложника в России

Мужчина ворвался в круглосуточный магазин; угрожая ножом, захватил заложника в Тюмени. Росгвардейцы освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате, сообщили в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, поделившись кадрами операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел около двух часов ночи 10 марта в магазине на улице Александра Протозанова. О ЧП в полицию сообщили очевидцы.

Приехавшие на место правоохранители незамедлительно оцепили территорию магазина.

"Прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого", - уточнили в ведомстве.

Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а здание магазина осматривается специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.