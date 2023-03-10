https://news.day.az/world/1545210.html Мощный пожар охватил склад в Красноярске в России - ВИДЕО
Мощный пожар охватил склад в Красноярске в России - ВИДЕО
Мощный пожар охватил склад в Красноярске. Очевидцы поделились в Сети кадрами ЧП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, огонь вспыхнул на улице 60 лет октября. На месте возгорания работают экстренные службы.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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