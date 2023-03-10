Мощный пожар охватил склад в Красноярске в России
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Мощный пожар охватил склад в Красноярске. Очевидцы поделились в Сети кадрами  ЧП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, огонь вспыхнул на улице 60 лет октября. На месте возгорания работают экстренные службы. 

Другие подробности произошедшего устанавливаются.