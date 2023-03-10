Минздрав Японии впервые подтвердил смерть, напрямую связанную с вакцинацией от COVID-19

В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявили о первом летальном случае, который напрямую связан с вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности за последние годы в Японии скончались по крайней мере 2 тыс. пациентов, которые были привиты вакциной от коронавирусной инфекции, однако прямой связи смерти с вакцинацией установлено не было.

Также сообщается, что в настоящее время в Японии более 104 млн человек привились одним компонентом вакцины (81,3% населения), двумя компонентами - больше 103 млн (80,3%), тремя компонентами - свыше 86 млн (68,4%).