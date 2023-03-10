Стрельба в Гамбурге

Как минимум семь человек погибли, 24 человека получили ранения во время стрельбы в центре "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге. Об этом сообщила немецкая газета Hamburger Morgenpost.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры с места стрельбы были опубликованы в местных СМИ.

"Ситуация на текущий момент неясна. Сообщается, что по меньшей мере шесть человек мертвы, семь получили тяжелые ранения и 17 - легкие", - отметили в издании.

По данным иностранного издания, стрелявший все еще не пойман, жители близлежащих районов получили предупреждение оставаться в домах и не совершать лишних телефонных звонков, чтобы не спровоцировать коллапс связи.

На месте происшествия работают экстренные службы и патрульные с антитеррористическим оборудованием. Они разыскивают стрелка или стрелков, пишет Hamburger Morgenpost.