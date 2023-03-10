Момент стрельбы в прохожих в Тель-Авиве попал на видео. Кадры инцидента были опубликованы в Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее израильские правоохранители установили личность преступника - это 23-летний палестинец Моатаз аль-Хаваджа. Он дважды сидел в тюрьме и связан с радикальным движением ХАМАС.

Напомним, вечером 9 марта, злоумышленник открыл огонь по пешеходам у кафе на улице Дизенгоф. Недалеко от места стрельбы проходил акция протеста против юридической реформы правительства. В результате нападения ранения получили три человека. Одному из них пуля попала в шею, он находится в критическом состоянии. Террорист был ликвидирован.