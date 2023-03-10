В Турции произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 единицы произошло в районе Гаджылар турецкого города Кайсери.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Подземные толчки были зафиксированы в 06:28 по бакинскому времени.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.