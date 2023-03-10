https://news.day.az/world/1545233.html В Турции произошло еще одно землетрясение
В Турции произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 единицы произошло в районе Гаджылар турецкого города Кайсери.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Подземные толчки были зафиксированы в 06:28 по бакинскому времени.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
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