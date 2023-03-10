Столкновении поезда с автобусом в Нигерии

По меньшей мере два человека погибли и десятки человек получили травмы при столкновении поезда с автобусом в Лагосе, Нигерия.

Как автобус оказался на путях поезда, еще предстоит выяснить.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.