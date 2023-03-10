https://news.day.az/world/1545235.html Столкновении поезда с автобусом в Нигерии - есть погибшие - ВИДЕО
Столкновении поезда с автобусом в Нигерии - есть погибшие - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли и десятки человек получили травмы при столкновении поезда с автобусом в Лагосе, Нигерия.
Как автобус оказался на путях поезда, еще предстоит выяснить.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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