Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в пятницу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок, передает Day.Az со ссылкой на Xinhua.

В голосовании приняли участие 2 952 человека.

Переизбрание Си Цзиньпина, которому в июне исполнится 70 лет, стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

В октябре после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на должность генерального секретаря Центрального комитета КПК.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье крупного китайского революционного и политического деятеля. В 1974 году он вступил в Коммунистический союз молодежи Китая и в дальнейшем занимал ряд партийных должностей уездного и окружного уровня. С 1999 по 2002 год был губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 2007 году избран членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, а в марте 2008 года стал вице-председателем КНР. Си Цзиньпин возглавил ЦК КПК и Военный совет ЦК КПК в ноябре 2012 года, а в марте 2013 года занял должность главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.