Обрушение рудника в провинции Барселоны
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Трое молодых геологов погибли в результате обрушения в калийном руднике в провинции Барселона. Инцидент произошел в населенном пункте Сурия. 

Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес сообщил, что сложная спасательная операция продолжалась несколько часов, но не привела к успеху. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, утром в четверг внутри шахты на глубине 900 метров произошел оползень.

"К сожалению, сегодня мы должны подтвердить смерть трех молодых людей, которые выполняли работу в шахте.  Прежде всего мы хотим выразить наши соболезнования семьям погибших молодых людей, которым было около 30 лет.  Хотим также выразить наши соболезнования их коллегам".

Проводится расследование. Шахта недавно прошла проверку и никаких проблем выявлено не было.  В 2013 году здесь погибли двое рабочих, также  в результате оползня.