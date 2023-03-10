Турция и Швеция продолжат переговоры о членстве в НАТО

Анкара и Стокгольм договорились продолжить переговоры о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Переговоры возобновились, и мы договорились продолжить встречи", - заявил главный переговорщик шведской стороны Оскар Стенстром.

Дипломат назвал встречу в штаб-квартире альянса в Брюсселе, на которой присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "небольшим шагом вперед". Он рассказал, что Турция признала предпринятые Швецией и Финляндией шаги для выполнения соглашения, подписанного тремя странами в июне прошлого года.