В Армении арестован гражданин Ирана за контрабанду наркотиков в Австрию
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В Армении арестован гражданин Ирана за попытку контрабанды наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

В СК сообщили, что иранец сумел отправить часть наркотиков в Австрию, но при попытке отправить их в Австралию был задержан.