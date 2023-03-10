В Армении арестован гражданин Ирана за контрабанду наркотиков в Австрию

В Армении арестован гражданин Ирана за попытку контрабанды наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

В СК сообщили, что иранец сумел отправить часть наркотиков в Австрию, но при попытке отправить их в Австралию был задержан.