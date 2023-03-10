В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сегодня сообщило о первом в стране случае смерти в результате заражения вирусом гриппа группы А (H3N2).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 87-летний пациент умер 1 марта в штате Карнатака на юге страны.
Проведенные анализы показали, что его смерть была вызвана вирусом H3N2, цитирует заявление ведомства агентство PTI.
По распоряжению Минздрава, в Карнатаке введен усиленный режим выявления пациентов с признаками инфицирования H3N2 и принимаются меры для борьбы с эпидемией.
Вирус А (H3N2) получил название гонконгского гриппа из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг.
Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Тогда вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном, людей пожилого возраста.
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