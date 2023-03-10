https://news.day.az/world/1545445.html Число жертв землетрясения в Турции превысило 47 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 47 тыс. человек
Число жертв разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля на юго-востоке Турции, превысило 47 тыс. человек.
Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"В результате землетрясений, которые ощущались на большой территории, погибли более 47 тыс. наших граждан. Свыше 115 тыс. были спасены", - сказал Эрдоган во время выступления в президентском дворце, которое транслировали местные телеканалы.
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