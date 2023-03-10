Бельгия запретила высшим чиновникам использовать TikTok

Национальный совет безопасности Бельгии запретил высшим чиновникам использовать TikTok на своих профессиональных смартфонах и других электронных устройствах, используемых в профессиональных целях.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Нацсовета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет постановил, что министры, члены их кабинетов и другие чиновники федерального уровня не должны использовать приложение TikTok на своих профессиональных электронных устройствах", - отмечается в документе.

Ранее Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент запретили всем своим служащим использовать это приложение на профессиональных смартфонах, объясняя это опасением кибершпионажа со стороны Китая.