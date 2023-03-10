В Армении автобус со школьниками упал в реку, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
16:54
В Армении на дороге Кафан-Араджадзор автобус со школьниками упал в реку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Министерство внутренних дел страны сообщило, что в результате ДТП погиб один человек, еще 23 получили травмы.
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16:15
На юге Армении автобус, перевозивший школьников, упал в реку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, министерство внутренних дел страны заявило, что 21 человек получил ранения при падении в реку автобуса, следовавшего по маршруту Гафан-Араджадзор. Автобус съехал с проезжей части и слетел в небольшое ущелье, оказавшись в реке.
К месту инцидента прибыл один боевой-пожарный расчет, а также бригады скорой помощи.
Позже к месту аварии прибыла и следственная группа областного управления СК.
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