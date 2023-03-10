ОАЭ хотят построить военную базу в проливе Красного моря

Власти Объединенных Арабских Эмиратов планируют построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, который расположен в южной части Красного моря и омывает берега Йемена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников стран Персидского залива, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ОАЭ также стремятся построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе в южной оконечности Красного моря", - сказано в сообщении.

Там отмечается, что официальные лица Саудовской Аравии возражают против такого строительства и считают данную инициативу противопоставлением своим целям по охране границы в 1300 км, а также по прекращению атак беспилотников и ракетных обстрелов со стороны хуситов.