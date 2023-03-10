Швеция начала расследование по делу о сожжении Корана

Расследование в отношении лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, устроившего сожжение Корана перед посольством Турции в январе, начато на этой неделе в Швеции. Он подозревается в разжигании межэтнической розни и оскорблении должностного лица во время апрельских беспорядков 2022 года - почти через год после еще одной акции с сожжением Корана в Мальмё, сообщила в пятницу газета Expressen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам прокурора Адриана Комбье-Хогга, причины столь позднего решения полиции связаться с Палуданом носят сугубо технический характер. "Уже некоторое время мы были готовы его допросить <...>, но случай не представился, - пояснил он. - В основном по причинам, связанным с работой полиции по обеспечению безопасности. В связи с процессом [вступления страны в] НАТО уровень угрозы [безопасности в Швеции] - повышенный".

Палудан отверг все обвинения. Он считает, что все правоохранители и полиция Мальмё в частности "хотят его подставить по какой-то причине".