Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.

Почти 48 тыс. человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале. Об этом сообщил в пятницу министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум в Газиантепе на юго-востоке республики. Трансляцию вел телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли, по последним данным, 47 932 человека", - сказал министр.

По его словам, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года. "Мы завершили подсчет ущерба в пяти провинциях [из 11]. В других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тыс. домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены", - отметил Курум.

Ранее в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами стихийного бедствия стали более 47 тыс. человек.