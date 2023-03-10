Кадры завораживающего космического шоу с МКС

Кадры завораживающего космического шоу пришли прямо с Международной космической станции. Астронавты засняли полярное сияние над Землей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Солнечные заряженные частицы взаимодействуют с кислородом и азотом в нашей атмосфере, порождая разноцветное мерцание в небе.

Сияние переливается всеми оттенками зеленого цвета - от изумрудного до бирюзового, переходя в оранжевое. Это уже лимб - собственное свечение Земли, которое почти незаметно с поверхности планеты, однако хорошо видно с борта МКС.