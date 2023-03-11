В Калифорнии эвакуируют десятки тысяч людей

10 тысяч жителей Калифорнии получили приказ об эвакуации из-за чудовищных наводнений, которые затопили регион. Два человека погибли. В штате объявлено чрезвычайное положение. Об этом 10 марта сообщил американский телеканал CNN.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным телеканала, в зоне бедствия могут находиться 25 миллионов человек, более 25 тысяч уже лишились электричества. В Национальном центре водных ресурсов уточнили, что наводнения вызваны большим количеством снега в горах, который тает из-за обильных дождей.

"Множественные дожди в дополнение к таянию снега могут привести к значительному повышению уровня воды в ручьях и реках, что может привести к масштабным наводнениям в начале следующей недели", - отметили там.

Особенно сильные наводнения затронут центральное побережье Калифорнии и предгорья Сьерра-Невады. Национальная гвардия Калифорнии задействовала 36 транспортных средств для работы в паводках.