"Дождь из червей" в Китае

Видео последствий "дождя из червей" в провинции Ляонин в Китае завирусилось в TikTok и расходится по мировым соцсетям.

Версии выдвигаются разные - от специально разложенных червей с целью съёмки видео, до апокалептичных...

Следом появилось ещё несколько аналогичных видео, но и там черви с неба во время видео не падают и подозрения у неверящих в дождь их червей те же.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.