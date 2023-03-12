https://news.day.az/world/1545603.html "Дождь из червей" в Китае - ВИДЕО
"Дождь из червей" в Китае - ВИДЕО
Видео последствий "дождя из червей" в провинции Ляонин в Китае завирусилось в TikTok и расходится по мировым соцсетям.
Версии выдвигаются разные - от специально разложенных червей с целью съёмки видео, до апокалептичных...
Следом появилось ещё несколько аналогичных видео, но и там черви с неба во время видео не падают и подозрения у неверящих в дождь их червей те же.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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