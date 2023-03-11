Один из крупнейших в США банков обанкротился

Департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил в пятницу о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Соответствующее уведомление размещено на сайте департамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года, отмечает телеканал CNN. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. В четверг Silicon Valley объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит дополнительно акций на $2,25 млрд. Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. В пятницу утром отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве финансового учреждения, хотя обычно подобные объявления делаются после закрытия торгов на бирже вечером.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.