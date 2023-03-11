В Китае назначили нового премьера

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали за назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кандидатуру Ли Цяна на пост нового премьера Госсовета Китая выдвинул председатель страны Си Цзиньпин. Голосование по этому вопросу прошло на четвертом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Срок полномочий премьера Госсовета КНР составляет пять лет, один человек может находиться на этой должности два срока.

После оглашения итогов голосования в Доме народных собраний в Пекине Си Цзиньпин подписал указ о назначении Ли Цяна на должность премьера Госсовета. Теперь ему предстоит собрать правительство и предложить кандидатуры на посты вице-премьеров, министров и глав управлений. Их одобрят депутаты парламента на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва завтра, 12 марта.