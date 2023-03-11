Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске

Вашингтон решил одобрить разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили журналисты, крупной компании ConocoPhillips разрешат бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 миллионов баррелей. "Администрация президента США Джо Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски", - отметили в сообщении. Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел.