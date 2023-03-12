В Уфе снег с крыши отбросил автомобиль на несколько метров

В Уфе большая масса снега, сошедшая с крыши здания, отбросила припаркованный автомобиль на несколько метров. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "В Татарстане поймут".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на записи видно, что на покатой крыше здания среди жилой городской застройки скопился снег. В какой-то момент он сваливается с кровли и падает вниз, увлекая за собой припаркованный у стены автомобиль. В результате машина оказывается отброшенной в канаву у забора. О пострадавших от схода снега с крыши не сообщается.