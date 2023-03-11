Чехия отсталась без света

Порывы шквального ветра оставили в субботу без света почти 7 тыс. домохозяйств в Чехии, а на дорогах страны участились ДТП из-за снегопада. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz со ссылкой на компании-операторы национальных электросетей "Чешские энергетические предприятия" и EG.D, передает Day.Az.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в восточной части республики. Энергетики работают над устранением десятков аварий на линиях высоковольтных передач. Завалы, образовавшиеся из поваленных шквальным ветром деревьев, создают серьезные проблемы в движении автотранспорта и поездов в этих регионах Чехии.

Одновременно на большей части чешской территории усиливается снегопад. Полиция информирует об увеличении числа автоаварий. Так, в районе города Бржезова-над-Свитавоу в восточной части страны в результате ДТП с автобусом серьезные ранения получили три человека. Вертолетом спасательной службы они были доставлены в больницу.