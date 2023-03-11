Вьетнам и Южная Корея договорились об увеличении товарооборота

Вьетнам и Южная Корея договорились об увеличении в текущем году двустороннего товарооборота до $100 млрд. Такое решение принято на прошедшем в Ханое втором заседании диалога по экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров двух стран, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в субботу Вьетнамское информационное агентство.

Как оно отмечает, диалог прошел под председательством заместителя премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхая и вице-премьера, министра экономики и финансов Республики Корея Чху Гён Хо.

По словам Ле Минь Кхая, встреча "внесет практический вклад в развитие сотрудничества существенным, эффективным и всеобъемлющим образом" в контексте того, что в декабре 2022 года две страны официально повысили свои отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства. Вице-премьер напомнил, что в настоящее время Южная Корея является третьим крупнейшим по объему торговым партнером Вьетнама - двусторонний товарооборот по итогам 2022 года превысил $86,4 млрд, а также главным инвестором вьетнамской экономики с объемом накопленного зарегистрированного инвестиционного капитала в размере $81,3 млрд.

Замглавы правительства Южной Кореи отметил, что торговля и инвестиции являются движущей силой двустороннего экономического сотрудничества. Он заверил, что южнокорейские власти продолжат принимать меры поддержки импорта и экспорта для расширения двусторонних торгово-экономических сделок с Вьетнамом.