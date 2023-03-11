В Австрии выступили против вступления страны в НАТО

Подавляющее большинство граждан Австрии выступили против вступления страны в НАТО, сообщает австрийское издание Exxpress со ссылкой на исследование института INSA. Опрос проводился в период с 6 по 9 марта 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно исследованию, 84 процента австрийцев выступают за нейтралитет и лишь 7 процентов хотели бы видеть страну членом Североатлантического альянса. Остальные же опрошенные заняли индифферентную позицию или отказались отвечать.

Издание также отмечает, что процент сторонников неприсоединения к НАТО вырос после начала боевых действий в Украине. В мае 2022 года за вступление страны в НАТО выступало 19 процентов опрошенных, а против - 71 процент.