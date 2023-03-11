В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Третий уровень опасности из четырех ввели в Индонезии после начала извержения вулкана Мерапи на острове Ява. Об этом сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий 11 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в ведомстве отметили, что потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км. Людям запретили приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км.

"Есть потенциальные опасности в виде лавовых лавин и горячих облаков в юго- и юго-западном секторе", - следует из сообщения.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Вулкан Мерапи высотой 2910 м считается в Индонезии одним из самых активных. Всего в стране насчитывается около 130 вулканов.