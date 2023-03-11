Сара Фергюсон рассказала, что корги Елизаветы II по ней скучают

Бывшая невестка Елизаветы II Сара Фергюсон рассказала, как поживают корги покойной королевы Великобритании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После смерти Елизаветы II заботу о ее домашних питомцах - корги по кличке Мьюик и Сэнди - доверили принцу Эндрю и его бывшей супруге Саре Фергюсон. В беседе с изданием E! News последняя заявила, что собаки скучают по своей покойной хозяйке.

"Я думаю, что они исключительные, они просто очень забавные. Я думаю, нет, я уверена, когда они гоняют воздух, они смотрят на нее. Белок не видно, но они продолжают на что-то лаять, так что я думаю, что это может быть она", - поделилась герцогиня Йоркская.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон поженились в 1986 году. В 1988-м у герцога и герцогини Йоркских (эти титулы они получили от Елизаветы II после свадьбы. - прим. "Газеты.Ru") родилась дочь Беатрис, а в 1990-м на свет появилась Евгения. В 1996-м их брак был расторгнут. Несмотря на развод, они остались в близких отношениях, а до 2004-го жили вместе в Саннингхилл-парке в Беркшире.