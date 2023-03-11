Великобритания и Франция хотят поставить на вооружение новую крылатую ракету

Великобритания и Франция хотят поставить на вооружение новую противокорабельную ракету к 2030 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление британского правительства по итогам встречи их премьера Риши Сунака и президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Day.Az.

Речь идет о ракете, которую две страны разрабатывают с 2011 года, крылатой противокорабельной ракеты (ПКР) Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Проект должен заменить ПКР Exocet и Harpoon, а также авиационные крылатые ракеты Storm Shadow (во Франции - SCALP).

в заявлении говорится, что сотрудничая в сфере разработки вооружений, Париж и Лондон будут продвигать ключевые проекты для создания новейших комплексных систем.

"Они обязуются делать конкретные шаги, направленные на дальнейшее развитие программы FC/ASW, чтобы не допустить пробелов в своем военном потенциале. В частности, они обязуются обеспечить поступление новых крылатых ракет в 2030 году", - следует из текста документа.