Британские консерваторы опасаются провала борьбы Сунака с нелегалами

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании растут сомнения в отношении плана премьер-министра королевства Риши Сунака по борьбе с нелегальной миграцией, пишет Bloomberg. По информации агентства, некоторые консервативные министры и чиновники не исключают, что предложение главы кабмина станет "неосуществимой авантюрой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Сунак договорился с Францией о помощи в охране северный берегов Великобритании для защиты страны от нелегалов, пересекающих Ла-Манш, а также принял закон, обязывающий правительство депортировать мигрантов. Bloomberg указывает, что консерваторы опасаются негативных последствий от подобных решений.

"На карту для правящих консерваторов Великобритании поставлены их перспективы на всеобщих выборах, которые Сунак должен объявить менее чем через два года, при этом его партия отстает от оппозиционных лейбористов более чем на 20% в опросах", - говорится в тексте.

Источники агентства подчеркивают, что в британском кабмине мало кто верит, что закон поможет Сунаку сдержать свое обещание прекратить незаконное пересечение Ла-Манш, а члены парламента от консерваторов обеспокоены тем, что недостатки правительства станут очевидными и оно столкнется с юридическими проблемами из-за нарушения прав нелегалов.

"Самой большой неизвестностью является то, что будет делать Сунак, если закон не сработает. Некоторые на Даунинг-стрит говорят, что крайний вариант - это бороться на следующих выборах, пообещав выйти из ЕСПЧ, что выглядит более проблематичным, чем Brexit. Другие подозревают, что это было бы слишком для премьер-министра, стремящегося наладить отношения с европейскими лидерами", - отмечается в материале.