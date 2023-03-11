Турция выполнила свои обязательства по закупке F-16 и ожидает того же от своих союзников.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу CNN Tütk сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Администрация президента США занимает позитивную позицию по данному вопросу.

"Есть позитивные заявления из Белого дома и Пентагона. Некоторые члены Конгресса высказываются негативно. Мы хотим, чтобы восторжествовал здравый смысл. Они должны рационально подходить к проблеме. Сильная Турция означает сильную НАТО", - подчеркнул он.

Министр также упомянул, что его страна была незаконно отстранена от программы F-35: "Переговоры продолжаются. Встреча по этому вопросу состоялась в Вашингтоне 18 января".