Турция выполнила свои обязательства по закупке F-16 - Хулуси Акар
Турция выполнила свои обязательства по закупке F-16 и ожидает того же от своих союзников.
Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу CNN Tütk сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что Администрация президента США занимает позитивную позицию по данному вопросу.
"Есть позитивные заявления из Белого дома и Пентагона. Некоторые члены Конгресса высказываются негативно. Мы хотим, чтобы восторжествовал здравый смысл. Они должны рационально подходить к проблеме. Сильная Турция означает сильную НАТО", - подчеркнул он.
Министр также упомянул, что его страна была незаконно отстранена от программы F-35: "Переговоры продолжаются. Встреча по этому вопросу состоялась в Вашингтоне 18 января".
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