В Сочи закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы

На горнолыжных курортах Сочи было зафиксировано усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Из-за непогоды были закрыты канатные дороги, трассы, мосты и качели.

Как сообщают Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящий момент запрещена посадка на канатные дороги "Черная пирамида", "Аибга", "Крокус", "Вероника", "Эдельвейс", "Тундра" и "Кабан".

Также сообщается, что из-за сильного ветра были закрыты трассы "Вероника", "Эдельвейс" и "Горизонт".

"Мост на Пике сегодня работать не будет. Качели на Роза Пик сегодня работать не будут", - добавили в Telegram-канале "Роза Хутор Live".

Ранее сообщалось о сходе мощной лавины в Дагестане. Огромная снежная масса едва не погребла под собой сразу два села в Цумадинском районе - Хварши и Хонох.