В Париже началась седьмая акция протеста против пенсионной реформы

Профсоюзы во Франции проводят в субботу седьмую акцию протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, крупная манифестация началась на площади Республики в Париже, сообщает Day.Az.

Колонна протестующих двинулась в сторону площади Нации в восточной части города в 14:00 (17:00 GMT), куда она должна прибыть в 19:00 (22:00 GMT). Французы продолжают выражать несогласие с планами правительства повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет под лозунгами "Боремся вместе против кражи наших пенсий", "Нет пенсии в 64 года!". Некоторые участники марша не намерены ограничиваться требованием об отзыве реформы, они несут плакаты с призывом к понижению минимального возраста выхода на пенсию до 60 лет.

По прогнозам правоохранительных органов, на парижской акции ожидается от 70 до 100 тыс. человек.

Работники различных отраслей продолжают забастовки, начавшиеся 7 марта. Наиболее сложная ситуация наблюдается в сфере вывоза мусора. В некоторых округах Парижа, где за уборку отходов отвечают государственные коммунальные службы, скопилось 5 тыс. тонн мусора, на тротуарах образовались свалки. Это привело к появлению крыс на улицах и недовольству местных жителей.