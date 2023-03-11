В Гааге климатические активисты заблокировали одну из главных автотрасс

Климатические активисты из движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") перекрыли одну из главных автотрасс в Гааге, которая соединяет город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, шоссе закрыто для всех транспортных средств в обоих направлениях. Полиция и спецназ находятся на месте, чтобы остановить демонстрантов. Мэр дал разрешение применить водометы для разгона активистов, выступающих против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Однако этого пока не произошло.

В Extinction Rebellion утверждают, что участие в акции принимают более 3 тыс. человек. В полиции цифры пока не называют. Сотрудники правоохранительных органов требуют от активистов разойтись и предупреждают, что те, кто не подчиняются, совершают уголовное преступление и будут задержаны.

Утром полиция и муниципалитет предупредили, что блокировка дороги запрещена. Для демонстрации было предложено другое место, однако представители Extinction Rebellion отказались от него. По просьбе муниципалитета дорожные власти покрыли часть трассы горячим солевым раствором, чтобы предотвратить попытки активистов приклеить себя к дорожному полотну.