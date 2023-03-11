Молдова выйдет из экономического кризиса раньше остальных стран Европы

Молдова сможет выйти из экономического кризиса быстрее остальных стран Европы. Это будет обусловлено тем, что это государство раньше других столкнулось с ростом потребительских цен в связи с увеличением цен на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы видим, что Молдова выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдова пострадала от инфляции раньше, чем остальная Европа", - заявил Каммер.

По его словам, важную роль в вопросе выхода из кризиса будет играть Национальный банк Молдовы. Местный валютный регулятор уже предпринял необходимые шаги для сдерживания инфляции в стране.

"Национальный банк Молдовы предпринял необходимые меры политики сдерживайся инфляции раньше, чем центральные банки в остальной Европе. Поэтому сейчас можно наблюдать, что базовая инфляция в стране стала снижаться", - заключил Каммер.