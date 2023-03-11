Армянка украла миллион у директора московского ЦУМа

Управляющий директор московского ЦУМа передала миллион рублей армянке, чтобы оформить гражданство Армении.

Когда женщина получила всю сумму, она исчезла, сообщается в Telegram-канале "Осторожно, новости", передает Day.Az.

Согласно информации, весной 2022 года Юлия Никитина - управляющий директор ЦУМа - решила открыть бизнес в другом государстве и оформить гражданство Армении. Знакомые посоветовали ей обратиться к армянскому дизайнеру Вардуи Назарян, которая якобы помогает собирать необходимые документы.

При личной встрече Назарян сказала Никитиной, что оформление гражданства занимает несколько месяцев. Для этого ей необходимо передать более миллиона рублей наличными. В течение нескольких месяцев потерпевшая передала нужную сумму друзьям и родным дизайнера. Сразу же после Назарян перестала выходить на связь.

Никитина заподозрила, что стала жертвой мошенников, поэтому попросила вернуть деньги. Однако ей отдали только 250 тыс. рублей. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.