Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста в Париже

Полицейские применили слезоточивый газ на проходящей в субботу демонстрации против пенсионной реформы в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, масштабные столкновения с полицией происходят на проспектах Ледрю-Роллен и Домениль в 12-м округе Парижа недалеко от площади Нации - конечной точки протестного марша. Протестующие забрасывают полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители распыляют слезоточивый газ и производят задержания. Одного из участников беспорядков протестующим удалось отбить у полиции.

Агрессивно настроенные манифестанты сваливают в кучу и поджигают мусорные баки. К месту беспорядков начали прибывать пожарные.

В ночь на четверг Сенат Франции (верхняя палата парламента), рассматривающий положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Сенаторы также поддержали возможность досрочного выхода на пенсию в 63 года для тех, кто начал трудовую деятельность в 20 лет и имеет стаж не менее 43 лет.