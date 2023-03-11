https://news.day.az/world/1545843.html Число погибших из-за оползней в Индонезии возросло
Число погибших из-за оползней в Индонезии возросло
Число погибших в результате оползней на островах Риау в северной части Индонезии возросло до 44.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило агентство Xinhua.
Ранее поступала информация о 33 жертвах стихии.
По данным местных властей, 11 человек числятся пропавшими без вести. Более 2 тыс. местных жителей эвакуированы.
Череда оползней на островах Риау произошла из-за сильных проливных дождей.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
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