В Турции в этом году зарегистрировано 22 тысячи землетрясений

С начала года по сегодняшний день в Турции произошло 22 тысячи землетрясений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

Он также отметил, что после землетрясения в центральном Кахраманмараше было зафиксировано 16 тысяч афтершоков.