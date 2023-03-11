https://news.day.az/world/1545844.html В Турции в этом году зарегистрировано 22 тысячи землетрясений
В Турции в этом году зарегистрировано 22 тысячи землетрясений
С начала года по сегодняшний день в Турции произошло 22 тысячи землетрясений.
Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
Он также отметил, что после землетрясения в центральном Кахраманмараше было зафиксировано 16 тысяч афтершоков.
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