В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности

Коалиционное правительство ФРГ не смогли договориться о создании Совета национальной безопасности из-за разногласий о том, как будет работать организации кто его возглавит.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, месяцы переговоров между канцлером Олафом Шольцем (Социал-демократическая партия) и главой МИДа Анналеной Бербок ("Зеленые") так и не закончились согласием. В результате было решено временно отложить проект.

В публикации журналистов говорится, что министр не хочет передавать часть полномочий офису канцлера, который и без того занят принятием серьезных решений, а офис канцлера выступает против того, чтобы орган подчинялся МИДу, так как тогда ведомство получит право принимать решения самостоятельно.

Партия "Зеленые" опасаются снижения политической роли Министерства иностранных дел. Представители партии предложили модель, при которой советом бы руководили попеременно.