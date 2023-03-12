В Гааге полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Полиция Нидерландов была вынуждена использовать водометы для разгона экоактивистов, заблокировавших одну из главных дорог в Гааге, которая соединяет город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, водяные пушки были пущены в ход вечером, когда активисты отказались расходиться после многочисленных требований и предупреждений со стороны полиции и муниципалитета. Однако даже после этого некоторые демонстранты остались на дороге. Они были задержаны и доставлены в близлежащие полицейские участки. Их точное количество не сообщается.

Чтобы избежать обморожения и несчастных случаев, спасательные службы установили поблизости шатры, в которых активисты могли высушить одежду и пройти медосмотр.

Несанкционированная акция была организована движением Extinction Rebellion, выступающим против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.