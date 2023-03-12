https://news.day.az/world/1545859.html В Турции обнаружен крупный склад с оружием террористов РПК
В Турции обнаружен крупный склад с оружием террористов РПК
В районе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке Турции, в рамках 26-го этап антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka, обнаружен крупный склад с оружием и боеприпасами террористов РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным МВД Турции, местоположение склада в одной из долин у подножия горы Джуди выявили бойцы спецназа сил жандармерии.
Здесь хранились снайперские винтовки, автоматы, ручные гранаты, противотанковые мины, взрывчатые вещества, тысячи единиц иных боеприпасов.
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