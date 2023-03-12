Столкнулись более 40 автомобилей

Крупное ДТП с участием 42 автомобилей, в том числе 5 грузовиков и 37 легковых автомашин, произошло в субботу в 20 км к западу от Будапешта на автодороге M1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Главное полицейское управлении венгерской столицы, в результате столкновения 19 машин сгорели, травмы различной степени тяжести получили несколько десятков человек.

"В больницу доставлены 39 человек, включая 29 взрослых и 10 детей. Из них 10 взрослых получили серьезные травмы, 19 - легкие, также 4 детей получили серьезные травмы, 6 - легкие", - рассказал пресс-секретарь Национальной службы скорой помощи Павел Дьёрфи. По его словам, для эвакуации пострадавших были использованы 4 вертолета и 16 машин скорой помощи. Бригады медиков и спасателей прибыли не только из Будапешта, но и из других городов, в том числе Дьёра, Татабаньи и Секешфехервара.

По последним данным, состояние одного из пострадавших вызывает серьезное беспокойство врачей. Жизни остальных попавших в ДТП ничего не угрожает.

Полиция считает, что причиной происшествия стал шквалистый ветер, поднявший сильную пыль, которая значительно ухудшила видимость и затруднила движение на дороге. Автострада М1, ведущая от Будапешта на запад в сторону Австрии, закрыта в обоих направлениях в районе Херцегхалома, где произошло ДТП.