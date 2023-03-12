Сенат Франции принял пенсионную реформу

Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Об этом написала на странице в Twitter премьер-министр республики Элизабет Борн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение", - отметила глава правительства.