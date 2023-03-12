В Китае указали на причину стремления США к войне

Обилие военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику милитаризированной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это указала китайская газета Global Times.

"Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике", - говорится в материале. Отмечается, что их заслуги зачастую затмевают заслуги профессиональной дипломатической службы.

При этом президенту предлагается меньше невоенных вариантов действий, утверждает издание. "Естественно, их инструментарий содержит в основном "молотки", а большинство внешнеполитических вызовов выглядят как гвозди", - пишет автор материала. В результате милитаризованная внешняя политика вынуждает США склоняться к войне с Китаем.