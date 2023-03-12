В Тебризе прогремел мощный взрыв
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12 марта около 3 часов ночи в жилом доме в городе Тебриз иранской провинции Восточный Азербайджан произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на news.cgtn.com, в результате инцидента погибли 5 человек, четверо получили ранения.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали 100 домов.