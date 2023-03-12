https://news.day.az/world/1545891.html В Тебризе прогремел мощный взрыв - есть погибшие
В Тебризе прогремел мощный взрыв - есть погибшие
12 марта около 3 часов ночи в жилом доме в городе Тебриз иранской провинции Восточный Азербайджан произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на news.cgtn.com, в результате инцидента погибли 5 человек, четверо получили ранения.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали 100 домов.
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