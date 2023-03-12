Сильный пожар в Карачи

Возгорание произошло в 16-этажном здании, расположенном в пакистанском районе Шахра-э-Фейсал города Карачи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия в социальных сетях. На них видно, что огонь полностью охватил "многоэтажку". Пока неизвестно, что именно это за здание и пострадал ли кто-нибудь в результате ЧП. Причины возгорания уточняются.